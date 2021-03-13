14 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 2-1 Elche (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Benzema attı Real Madrid kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.03.2021

'nın 27. haftasında Ral sahasında 'yi 'nın 90+1. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

'nın 27. haftasında Real , evinde 'yi 2-1 mağlup etti. Madrid ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta 'nın 73 ve 90+1'de attığı 2 golle maçı 2-1 kazanmasını bildi. Elche'nin tek golü'nü 61. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla , 57 puanla lider 'in 5 puan gerisinde 2. sıraya yerleşirken, Elche 24 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Atletico Madrid Getafe engelini aşamadı! Atletico Madrid Getafe engelini aşamadı!
Manchester City 3 puanı 3 golle aldı! Manchester City 3 puanı 3 golle aldı!
Bayern Münih rahat kazandı! Bayern Münih rahat kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ