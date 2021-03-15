15 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 1-2 Nantes (MAÇ SONUCU ÖZET)

PSG'ye evinde büyük şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

'de 29. hafta kapanış maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti.

'de 29. hafta kapanış maçında Paris Saint-Germain evinde 'a 2-1 mağlup oldu.

'teki karşılaşmada 'in 42. dakikadaki golüyle devreyi 1-0 önde kapatan ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı.

Konuk ekip ikinci yarıda 59' ve 71' 'un golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Liderlik şansını değerlendiremeyen PSG, bu sonucun ardından sezonun 7. yenilgisini aldı ve evinde oynadığı son 2 maçtan puan çıkaramadı. Düşme hattında yer alan Nantes ise sezonun 5. galibiyetini elde etti.
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