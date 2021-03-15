15 Mart 2021, Pazartesi
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Parc des Princes'teki karşılaşmada Julian Draxler'in 42. dakikadaki golüyle devreyi 1-0 önde kapatan PSG ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı.
Konuk ekip ikinci yarıda 59' Randal Kolo ve 71' Moses Simon'un golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Liderlik şansını değerlendiremeyen PSG, bu sonucun ardından sezonun 7. yenilgisini aldı ve evinde oynadığı son 2 maçtan puan çıkaramadı. Düşme hattında yer alan Nantes ise sezonun 5. galibiyetini elde etti.
PSG 1-2 Nantes (MAÇ SONUCU ÖZET)
Fransa Ligue 1'de 29. hafta kapanış maçında Nantes deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'de 29. hafta kapanış maçında Paris Saint-Germain evinde Nantes'a 2-1 mağlup oldu.
Parc des Princes'teki karşılaşmada Julian Draxler'in 42. dakikadaki golüyle devreyi 1-0 önde kapatan PSG ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı.
Konuk ekip ikinci yarıda 59' Randal Kolo ve 71' Moses Simon'un golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Liderlik şansını değerlendiremeyen PSG, bu sonucun ardından sezonun 7. yenilgisini aldı ve evinde oynadığı son 2 maçtan puan çıkaramadı. Düşme hattında yer alan Nantes ise sezonun 5. galibiyetini elde etti.
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