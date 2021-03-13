13 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg - Schalke 04 maçı CANLI YAYIN

Wolfsburg - Schalke 04 | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

'nın 25. haftasında ile Schalke 04 karşı karşıya geliyor. Wolfsburg - Schalke 04 maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Almanya 'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile Schalke 04 kozlarını paylaşıyor. 'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

WOLFSBURG - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Schalke 04 maçı saat 17:30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

WOLFSBURG - SCHALKE 04 İLK 11'LER

Wolfsburg: Casteels, Pongracic, , Mbabu, Gerhardt, Guilavogui, , Baku, Mehmedi, Brekalo, Weghorst

Schalke 04: , , , , , , , Çalhanoğlu, , , Raman

ASpor CANLI YAYIN

GOLLER

GOL | Wolfsburg 1 - 0 Schalke 04

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