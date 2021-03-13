Wolfsburg - Schalke 04 maçı CANLI YAYIN
Bundesliga'nın 25. haftasında Wolfsburg ile Schalke 04 karşı karşıya geliyor. Wolfsburg - Schalke 04 maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Wolfsburg ile Schalke 04 kozlarını paylaşıyor. Wolkswagen Arena'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
WOLFSBURG - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Wolfsburg - Schalke 04 maçı saat 17:30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
WOLFSBURG - SCHALKE 04 İLK 11'LER
Wolfsburg: Casteels, Pongracic, Brooks, Mbabu, Gerhardt, Guilavogui, Arnold, Baku, Mehmedi, Brekalo, Weghorst
Schalke 04: Ronnow, Becker, Mustafi, Thiaw, Serdar, Kolasinac, William, Çalhanoğlu, Schöpf, Harit, Raman
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