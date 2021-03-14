14 Mart 2021, Pazar
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Getafe 0-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'da Atletico Madrid deplasmanda Getafe ile golsüz berabere kaldı.
Atletico Madrid ve Getafe, Coliseum Alfonso Perez'de karşı karşıya geldi. Mücadele goldüz eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Atletico Madrid, 63 puanla ligdeki liderliğini korudu. Getafe ise 28 puanla 15. sırada yer aldı.
Atletico Madrid, gelecek hafta Alaves'i ağırlayacak. Getafe ise evinde Elche'yi konuk edecek.
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