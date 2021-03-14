14 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Getafe 0-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atletico Madrid Getafe engelini aşamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'da  deplasmanda ile golsüz berabere kaldı.

ve , 'de karşı karşıya geldi. Mücadele goldüz eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Atletico Madrid, 63 puanla ligdeki liderliğini korudu. Getafe ise 28 puanla 15. sırada yer aldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta 'i ağırlayacak. Getafe ise evinde 'yi konuk edecek.

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