02 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 1 - 0 Southampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Everton 3 puanı tek golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

'in 26. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Ev sahibi ekip 9. dakikada Richarlison'un golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.

'de 26. hafta maçında , sahasında 'ı ağırladı. Golcüsü Richarlison'un 9. dakikada attığı golle ev sahibi ekip, 1-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Everton, puanını 43'e yükseltirken, Southampton 30 puanda kaldı.

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