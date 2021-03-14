14 Mart 2021, Pazar
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Fulham 0-3 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City deplasmanda Fulham'ı 3 golle geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçmiş oldu.
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester City, 47'de John Stones'un golüyle 1-0 öne geçti.
56. dakikada sahneye Gabriel Jesus çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. City, 60'da Arjantinli yıldızı Sergio Agüero ile penaltıdan bir gol daha buldu.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City, Fulham deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.
Bu sonuçla Guardiola'nın ekibi puanını 71'e yükseltirken, küme potasındaki Fulham 26 puanda kaldı
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