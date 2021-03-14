14 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fulham 0-3 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester City 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 28. haftasında deplasmanda 'ı 3 golle geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçmiş oldu.

'in 28. haftasında lider , deplasmanda 'ı 3-0 mağlup etti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester City, 47'de 'un golüyle 1-0 öne geçti.

56. dakikada sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. City, 60'da Arjantinli yıldızı Sergio Agüero ile penaltıdan bir gol daha buldu.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City, Fulham deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

Bu sonuçla Guardiola'nın ekibi puanını 71'e yükseltirken, küme potasındaki Fulham 26 puanda kaldı

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