13 Mart 2021, Cumartesi
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Everton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Everton ile Burnley karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Everton ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EVERTON - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Everton - Burnley maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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