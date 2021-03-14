14 Mart 2021, Pazar
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Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig
Fransa Ligue 1'de Monaco ile Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Monaco ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MONACO - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Monaco - Lille maçı 14 Mart Pazar günü saat 19:05'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
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