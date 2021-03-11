İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'nde Porto maçında sakatlık yaşamıştı. İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre milli oyuncu, 20 gün sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz temsilcisi Porto'ya elenerek taraftarlarını üzmüştü. Kulüp mücadele sonrası milli futbolcu Merih Demiral'ın sakatlandığını duyurdu.

Juventus'tan yapılan açıklamada, "Porto maçı sonrası testlere tabi tutulan Merih Demiral'ın sağ bacağındaki kasta lezyona rastlandı. Oyuncu yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kalacak" denildi.

23 yaşındaki milli savunma oyuncusu, bu sezon takımının en istikrarlı isimleri arasındaydı. Toplamda 23 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 1 de asist yaptı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ