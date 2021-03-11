11 Mart 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral Porto maçında sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu

Merih'ten kötü haber! Porto maçında sakatlanmıştı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

İtalya ekiplerinden forması giyen , 'nde maçında sakatlık yaşamıştı. kulübünden yapılan açıklamaya göre milli oyuncu, 20 gün sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya takımlarından , son 16 turunda temsilcisi 'ya elenerek taraftarlarını üzmüştü. Kulüp mücadele sonrası milli futbolcu 'ın sakatlandığını duyurdu.

Juventus'tan yapılan açıklamada, "Porto maçı sonrası testlere tabi tutulan Merih Demiral'ın sağ bacağındaki kasta lezyona rastlandı. Oyuncu yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kalacak" denildi.

23 yaşındaki milli savunma oyuncusu, bu sezon takımının en istikrarlı isimleri arasındaydı. Toplamda 23 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 1 de asist yaptı.

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