01 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Marsilya 1-1 Lyon (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Marsilya'da kazanan yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

'de haftanın maçında yeni teknik direktörü ile 'u konuk eden karşılaştı. Mücadele iki takımın ilk yarıda bulduğu karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Fransa 'in 27. haftasındaki kritik mücadelede evinde 'u konuk etti. 'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Lyon, 21. dakikada Ekambi'nin golüyle öne geçerken, Marsilya'ya beraberlği 44. dakikada yaptığı penaltı vuruşuyla getirdi. Öte yandan Lyon'da , 71. dakikada 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son 3 maçta 5 puan kaybeden Lyon, zirve yarışında darbe aldı ve 59 puanlı ile 57 puanlı 'nin arkasında 56 puanla 3. sırada kaldı. Teknik direktör değişikliğine giden ve takımı 'ye emanet eden Marsilya ise son 4 maçta 3. beraberliğini alarak 39 puana yükseldi.

Öte yandan Lyon, 27. haftalar itibariyle /07'den sonra en yüksek puanına ulaştı (56).

Ligue 1'in 28. haftasında Lyon evinde 'i konuk edecekken, Marsilya deplasmanda Lille ile karşılaşacak.

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