10 Mart 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! "Kral antrenmana geri döndü"

Lille'den Burak paylaşımı! Kral...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

ekiplerinden , paylaşımında bulundu. Milli oyuncularımız ve 'nın da formasını giydiği ekibi, "Kral antrenmana geri döndü" cümlesiyle bir video yayımladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ekibi 'de 14 Ocak tarihinden bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen idmanlara başladı. kulübü, milli futbolcunun uzun süre yer aldığı antrenman videosunu sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kral antrenmana geri döndü" ifadesini kullandı.

Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturan Lille'de Burak Yılmaz'ın sakatlığını atlatması büyük sevinç yaratırken, Fransız taraftarlar da videonun altına yüzler beğeni atıp yorum yaptı.

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