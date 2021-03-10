10 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! "Kral antrenmana geri döndü"
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Burak Yılmaz paylaşımında bulundu. Milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Fransız ekibi, "Kral antrenmana geri döndü" cümlesiyle bir video yayımladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de 14 Ocak tarihinden bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz idmanlara başladı. Fransız kulübü, milli futbolcunun uzun süre yer aldığı antrenman videosunu sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kral antrenmana geri döndü" ifadesini kullandı.
Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturan Lille'de Burak Yılmaz'ın sakatlığını atlatması büyük sevinç yaratırken, Fransız taraftarlar da videonun altına yüzler beğeni atıp yorum yaptı.
KRAL is back to training 💫 https://t.co/gLJlCyz6DR pic.twitter.com/E2yfdfyHO2— LOSC (@losclive) March 10, 2021
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