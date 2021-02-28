28 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 4 - 0 Burnley (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham evinde rahat kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'de 26. hafta maçında , sahasında 'i ağırladı. ekibi (2), ve 'nın golleriyle karşılaşmadan 4-0 galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. sahasında 'i konuk etti. Ev sahibi ekip 'in 2, ve 'nın golleriyle 4-0 kazandı.

Bu sonuçla Tottenham puanını 39'a çıkararak 8. sıraya yükseldi. Burnley ise 28 puanla 15. sırada kaldı.

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