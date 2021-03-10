Atletico Madrid 2-1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan 18. haftanın erteleme maçında Atletico Madrid evinde Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan 18. haftanın erteleme maçında Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup eden Atletico Madrid şampiyonluk yarışında farkı açtı.
Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçta, 21. dakikada Iker Muniain'in golüyle Athletic Bilbao 1-0 öne geçti. 45+2'de Marcos Llorente ile beraberliği yakalayan Atletico Madrid, devreyi 1-1 kapattı.
İkinci yarı, 51. dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçen Atletico, skor avantajını maç sonuna kadar korudu.
Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran lider Atletico Madrid, ligde geride kalan 26 hafta sonunda şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde ederek, puan farkını en yakın rakibi Barcelona (56) ile 6'ya, üçüncü sıradaki Real Madrid (54) ile de 8'e çıkardı.
Diğer yandan gol krallığı yarışında birinci Lionel Messi'nin (Barcelona) 19, ikinci Luis Suarez'in (Atletico Madrid) 18 golü bulunuyor.
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