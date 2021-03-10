10 Mart 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid 2-1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atletico Madrid şampiyonluğa gidiyor!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.03.2021

. Futbol Ligi'nde () oynanan 18. haftanın erteleme maçında Madrid evinde 'yu 2-1 mağlup etti.

. Futbol Ligi'nde () oynanan 18. haftanın erteleme maçında 'yu 2-1 mağlup eden Madrid şampiyonluk yarışında farkı açtı.

'nda oynanan maçta, 21. dakikada Iker Muniain'in golüyle Athletic Bilbao 1-0 öne geçti. 45+2'de ile beraberliği yakalayan , devreyi 1-1 kapattı.

İkinci yarı, 51. dakikada 'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçen Atletico, skor avantajını maç sonuna kadar korudu.

Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran lider Atletico Madrid, ligde geride kalan 26 hafta sonunda şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde ederek, puan farkını en yakın rakibi (56) ile 6'ya, üçüncü sıradaki (54) ile de 8'e çıkardı.

Diğer yandan gol krallığı yarışında birinci 'nin (Barcelona) 19, ikinci Luis Suarez'in (Atletico Madrid) 18 golü bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İtalyan golcü ödülüne kavuştu! İtalyan golcü ödülüne kavuştu!
Lille'den Burak paylaşımı! Kral... Lille'den Burak paylaşımı! "Kral..."
Manchester City - Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City - Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ