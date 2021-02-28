28 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 2 - 0 Benevento (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Napoli 10 kişi kalsa da kazanmasını bildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

İtalya 'da 24. hafta maçında , sahasında 'yu konuk etti. 81. dakikada Koulibaly'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Napoli, mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya 'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor. sahasında 'yu ağırladı. Ev sahşbş ekip ve 'nun golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Napoli'de Koulibaly maçın 81. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Serie A'da Napoli, 43 puanla 6. sıraya yükseldi. Benevento ise 25 puanla 16. sırada kaldı.

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