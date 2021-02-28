28 Şubat 2021, Pazar
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Napoli 2 - 0 Benevento (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İtalya Serie A'da 24. hafta maçında Napoli, sahasında Benevento'yu konuk etti. 81. dakikada Koulibaly'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Napoli, mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İtalya Serie A'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Napoli sahasında Benevento'yu ağırladı. Ev sahşbş ekip Mertens ve Politano'nun golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Napoli'de Koulibaly maçın 81. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla Serie A'da Napoli, 43 puanla 6. sıraya yükseldi. Benevento ise 25 puanla 16. sırada kaldı.
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