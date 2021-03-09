09 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Jose Mourinho...

Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken ve Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon başında adı sık sık Tottenham ile de anılan Norveçli golcü, Premier Lig ekibiyle ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Jose Mourinho...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

Sezon başında 'dan 'e transfer olan , basınına konuştu ve yaz aylarında ile görüştüğünü belirtti.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Jose Mourinho...

'dan da teklif aldığını söyleyen Norveçli oyuncu, "Yaz aylarında beni aradı. Benimle futbol üzerine görüşlerini paylaştı, beni takımda nasıl kullanabileceğini söyledi. Beni istiyordu ama sonra olmadı" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Jose Mourinho...

Menajeri , Eylül ayında 'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından 'un gündemlerinde olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Jose Mourinho...

Portekizli teknik adam, "Sörloth'u istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü 'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" cevabını verdi.

Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Jose Mourinho...

Bu sezon 'de 27 maça çıkan Norveçli golcü, son 2 maçta 2 gol ve 2 asist yaparken, toplamda 4 gol ve 3 asiste ulaştı.

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