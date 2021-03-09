Son dakika spor haberleri: Alexander Sörloth'tan transfer itirafı! Jose Mourinho...
Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken ve Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon başında adı sık sık Tottenham ile de anılan Norveçli golcü, Premier Lig ekibiyle ilgili flaş bir itirafta bulundu.
Sezon başında Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Norveç basınına konuştu ve yaz aylarında Jose Mourinho ile görüştüğünü belirtti.
Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Eylül ayında Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından Alexander Sörloth'un gündemlerinde olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti.
Portekizli teknik adam, "Sörloth'u istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" cevabını verdi.
Bu sezon Leipzig'de 27 maça çıkan Norveçli golcü, son 2 maçta 2 gol ve 2 asist yaparken, toplamda 4 gol ve 3 asiste ulaştı.
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