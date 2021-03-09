Joachim Löw Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıkladı! EURO 2020'nin ardından...

Joachim Löw, 2021 yazında düzenlenecek EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takım Teknik Direktörlüğünü bırakacağını açıkladı.

2022 Dünya Kupası sonrası sözleşmesi sona erecek olan Löw'ün isteği üzeirne bu tarih 1 yıl öne çekildi ve Almanya Futbol Federasyonu bu talebi kabul etti.

Löw, "Bu adımı çok dikkatli bir şekilde, gururla attım. Avrupa Şampiyonası'na büyük bir motivasyonla gideceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Bu görevi yaptığım için gururluyum. Çok özel ve onur verici bir görevi üstlendim. Yaklaşık 17 yıl boyunca Almanya'nın en iyi futbolcularıyla çalışma fırsatı buldum ve kendilerini geliştirmeleri için destek verdim. Büyük zaferler ve acı verici yenilgiler tattım. Sadece 2014 Dünya Kupası'nı kazanmamız değil, birçok büyülü an yaşadım. Bu fırsatlar için Almanya Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyorum." dedi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, "Joachim Löw'ün kararına saygı duyuyoruz. DFB olarak biliyoruz ki Jogi Low dünyanın en iyi teknik direktörlerinden bir tanesidir. Almanya futboluna en çok hizmeti veren kişilerden biridir. Sportif başarılarından çok empatisi ve insanlığıyla dikkat çekmiştir. DFB olarak ondan gelen bu isteği kabul ettik." açıklamasını yaptı.

DFB Sportif Direktörü Oliver Bierhoff, "Löw ve ben 17 yıldır çok yakın çalışıyorum. Birlikte çok fazla şey tecrübe ettik. Çok özel bir ilişkiyi mükemmel bir güvenle kurduk. Jogi ile birlikte Almanya eğlenceli ve keyifli bir hücum futbolu oynamıştır. Bu takım 17 yıl içinde harika bir şekilde gelişmiştir. EURO sonrası yollarımız ayrılacağı için üzgünüm." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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