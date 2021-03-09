09 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Jürgen Klopp açıkladı! Almanya Milli Takımı'nın başına mı geçiyor?

Klopp açıkladı! Milli Takımın başına mı geçiyor?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 Giriş Tarihi: 09.03.2021

ekiplerinden 'un teknik direktörü Jürgen Klopp, 'ün sonrası görevini bırakacağını açıklamasının ardından göreve gelip gelmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Klopp, "Bu yaz veya sonrasında 'nı çalıştıracak potansiyel adaylar arasında yer almıyorum. Liverpool ile sözleşmem 3 yıl daha devam edecek. Basit bir durum. Bir anlaşmam var ve süresi bitene kadar buna uyacağım." dedi.

ekiplerinden 'un teknik direktörü Jürgen Klopp, bu yaz veya sonrasında 'nı çalıştırmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Takımının ile yarın yapacağı maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Klopp, 'ün bu yıla ertelenen 'nın () ardından Almanya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevini bırakacağına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Almanya Futbol Federasyonundan milli takımı çalıştırması için teklif gelmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Klopp, "Bu yaz veya sonrasında Almanya Milli Takımı'nı çalıştıracak potansiyel adaylar arasında yer almıyorum. Liverpool ile sözleşmem 3 yıl daha devam edecek. Basit bir durum. Bir anlaşmam var ve süresi bitene kadar buna uyacağım." ifadelerini kullandı.

Löw'ün 15 yıldır çalıştırdığı Almanya Milli Takımı'ndaki performansından övgüyle bahseden 53 yaşındaki Klopp, "Joachim Löw, milli takımda uzun yıllar boyunca harika işlere imza attı. Milli takımı çalıştıran en başarılı teknik direktörlerden birisi oldu. EURO 2020'den sonra ayrılmak istemesini anlayabiliyorum ve bu işi, başkaları da yapabilir. Birçok kaliteli Alman teknik direktör var." değerlendirmesinde bulundu.

Löw, 2014'te 'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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