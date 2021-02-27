27 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 5-1 Köln (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern Münih gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

'nın 23. haftasında , sahasında 'ü 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

, 'nın 23. haftasında 'da 'ü konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18. dakikada - ve 33. dakikada 'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Köln 49. dakikada 'nin toplu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.

Bu golden sonra toparlanan Bayern Münih, 65. dakikada Robert Lewandowski, 82. ve 86. dakikalarda ile 3 gol buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Ligde iki maç aradan sonra galip gelen lider Bayern Münih puanını 52'ye çıkarırken Köln 21 puanda kaldı.

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