28 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Colin Kazım Richards'a ırkçı saldırı!

Colin Kazım'a ırkçı saldırı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

Bir dönem A Milli Futbol Takımı'mızın da formasını terleten Kazım Kazım (), sosyal medyada ırkçı saldırılara uğradı. Tecrübeli futbolcuya Pakistanlılar için ırkçı bir ifade olan 'Paki' kelimesi söylendi. İşte detaylar...

'de forma giyen eski , sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara uğradı. Deneyimli futbolcuya siyahi ve Pakistanlılar için ırkçı bir ifade olan Paki kelimesi kullanıldı. Kazım'a sosyal medyadan destek mesajları geldi. Çocuklarına durumu açıklayamayan futbolcunun çok üzgün olduğu öğrenildi.

'te 1-1 beraberlikle sona eren Derby Country- maçında takımının golünü atan , karşılaşmadan sonra sosyal medyada ırkçı saldırılara uğradı. Deneyimli futbolcuya siyahi ve Pakistanlılar için ırkçı bir ifade olan Paki kelimesi kullanıldı. Bu durum kısa sürede büyük bir sorun haline geldi ve televizyon kanallarında haber oldu.

ÇOCUKLARINA DURUMU AÇIKLAYAMADI

Colin Kazım yaşananlardan çok etkilenen çocuklarına durumu açıklayamamasından dolayı son derece üzgün. Yaşananların ardından başta ve takım arkadaşları olmak üzere pek çok kesim Colin Kazım'a destek mesajları gönderdi.

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