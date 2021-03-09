09 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Marek Hamsik Göteborg'ta!

Hamsik'ten flaş transfer! İşte yeni takımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

müthiş bir transfere imza attı. ekibi son olarak 'in takımında forma giyen ile anlaşmaya vardı.

Son olarak 'de forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu , ekibi ile anlaştı.

2007-2019 yılları arasında, 409 maçında 100 gol atan ve 79 asist yapan Hamsik, efsaneleri arasında adını yazdırmayı başarmıştı.

İmzanın ardından konuşan Hamsik, "Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmayı ve onlarla antrenman yapmaya başlamayı dört gözle bekliyorum. Herkesin bildiği gibi kısa vadeli bir sözleşmeyle buradayım ancak ekibin başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

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