Marek Hamsik Göteborg'ta!
Göteborg müthiş bir transfere imza attı. İsveç ekibi son olarak Çin'in Dalian takımında forma giyen Marek Hamsik ile anlaşmaya vardı.
Son olarak Çin'de Dalian forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Marek Hamsik, İsveç ekibi Göteborg ile anlaştı.
2007-2019 yılları arasında, 409 Serie A maçında 100 gol atan ve 79 asist yapan Hamsik, Napoli efsaneleri arasında adını yazdırmayı başarmıştı.
İmzanın ardından konuşan Hamsik, "Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmayı ve onlarla antrenman yapmaya başlamayı dört gözle bekliyorum. Herkesin bildiği gibi kısa vadeli bir sözleşmeyle buradayım ancak ekibin başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
IFK Göteborg (@IFKGoteborg) March 8, 2021
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