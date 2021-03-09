09 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 1-0 Atalanta (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter'den çok kritik 3 puan!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

Inter, 'nın 26. hafta maçında 'yı konuk etti. Conte'nin öğrencileri rakibini 54. dakikada Skrniar'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Inter, 'nın 26. hafta maçında 'yı konuk etti.

'da oynanan karşılaşmayı 54. dakikada Skriniar'ın attığı golle 1-0 kazanan Serie A lideri, puanını 62'ye çıkardı ve en yakın takipçisi 'ın 6 puan önünde zirvede yer aldı.

'ne katılma mücadelesi veren Atalanta ise Inter deplasmanında aldığı yenilgiyle, 4 maçlık galibiyet serisini 'da bıraktı. Bu sonuçla 49 puanda kalan Atalanta, Serie A'da maç fazlasıyla 5. sırada bulunuyor.

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