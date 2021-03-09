09 Mart 2021, Salı
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Inter 1-0 Atalanta (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Inter, Serie A'nın 26. hafta maçında Atalanta'yı konuk etti. Conte'nin öğrencileri rakibini 54. dakikada Skrniar'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Inter, Serie A'nın 26. hafta maçında Atalanta'yı konuk etti.
Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı 54. dakikada Skriniar'ın attığı golle 1-0 kazanan Serie A lideri, puanını 62'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Milan'ın 6 puan önünde zirvede yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Atalanta ise Inter deplasmanında aldığı yenilgiyle, 4 maçlık galibiyet serisini Milano'da bıraktı. Bu sonuçla 49 puanda kalan Atalanta, Serie A'da maç fazlasıyla 5. sırada bulunuyor.
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