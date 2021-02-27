27 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla 0-2 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barça deplasmanda Sevilla'yı devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

'nın 25. haftasında , deplasmanda 'yı Dembele ve 'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek son 10. maçında 9. galibiyetini aldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasındaki karşılaşmada , 'yı ağırladı.

ekibi, Dembele'nin 29 ve 'nin 85. dakikada kaydettiği gollerle maçı kazandı.

Barcelona, ligdeki son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini elde etti.

Haftaya 3. sırada başlayan Barcelona, puanını 53'e yükseltti. Puan tablosunun 4. basamağındaki Sevilla (bir maçı eksik) ise 48 puanda kaldı.


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