Chelsea 2-0 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de Chelsea çıkışını Everton karşısında da sürdürdü. Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup ederek son 9 mücadelede mağlubiyet görmedi.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, konuk ettiği Everton'ı 2-0 mağlup etti.
Ligin 27. hafta karşılaşmasında, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen iki takımdan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Everton'ı konuk etti.
İlk yarıda rakibine oranla daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi Chelsea, 31. dakikada Ben Godfrey'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci devreye de iyi başlayan Chelsea, Kai Havetz'in Everton'ın kalecisi Jordan Pickford tarafından ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Jorginho, penaltıyı 65. dakikada gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşma, bu sonuçla sona erdi.
Bu skorla Chelsea, puanını 50'ye yükselterek 4. sıradaki yerini korurken, Everton ise 46 puanda kaldı.
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