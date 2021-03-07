07 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 0-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ManU M. City'nin serisine son verdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 27. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleyi 'Kırmızı Şeytanlar' 2-0 kazandı ve ezeli rakibinin 21 maçlık serisine son verdi.

Zirveyi yakından ilgilendiren ligin 27. hafta mücadelesinde, lider , Etihad Stadı'nda 'ı konuk etti.

Manchester United, Gabriel Jesus'un Anthony Martial'i ceza sahası içinde düşürmesinin ardından maçın henüz başlarında penaltı kazandı. Bruno Fernandes, penaltı atışını 2. dakikada gole çevirdi ve United, City karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye de iyi başlayan Manchester United, 50. dakikada Luke Shaw'ın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla United, puanını 54'e çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Tüm kulvarlarda 21 maçtır üst üste kazanmasının ardından kaybeden lider City ise 65 puanda kaldı.

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