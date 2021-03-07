07 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Verona 0-2 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milan zirve takibini sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

İtalya Serie A'nın 26. haftasında deplasmanda 'ya konuk oldu. Mücadeleyi Milano temsilcisi 2-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Serie A'nın 26. hafta karşılaşmasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada ve 50'de Dalot kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Verona 38 puanda kalırken, Milan ise 56 puana yükseldi.

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