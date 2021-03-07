07 Mart 2021, Pazar
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Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Tottenham ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tottenham - Crystal Palace maçı 7 Mart Pazar günü saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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