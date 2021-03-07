07 Mart 2021, Pazar
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Arminia Bielefeld - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga 24. haftasında Arminia Bielefeld ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arminia Bielefeld - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Arminia Bielefeld ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arminia Bielefeld - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ARMINIA BIELEFELD - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Arminia Bielefeld - Union Berlin maçı 7 Mart Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
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