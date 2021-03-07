07 Mart 2021, Pazar
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Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Manchester City ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City - Manchester United maçı 7 Mart Pazar günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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