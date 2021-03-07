Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool ile Fulham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?