08 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 4-1 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham C. Palace'ı farklı geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 27. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Ligin 27. haftasında iki Londra temsilcisini karşı karşıya getiren karşılaşmada , White Hart Lane Stadı'nda 'ı konuk etti.

Ev sahibi takım 25. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçerken Crystal Palace 45+1. dakikada 'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1

İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham 49. dakikada Gareth Bale ve 52. dakikada 'ın golleriyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Portekizli teknik direktör 'nun öğrencileri, 76. dakikada Harry Kane'nin attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Tottenham, puanını 45'e yükseltirken, Crystal Palace 34 puanda kaldı.

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