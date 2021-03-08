Tottenham 4-1 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Ligin 27. haftasında iki Londra temsilcisini karşı karşıya getiren karşılaşmada Tottenham, White Hart Lane Stadı'nda Crystal Palace'ı konuk etti.
Ev sahibi takım 25. dakikada Gareth Bale'in golüyle 1-0 öne geçerken Crystal Palace 45+1. dakikada Christian Benteke'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1
İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham 49. dakikada Gareth Bale ve 52. dakikada Harry Kane'ın golleriyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, 76. dakikada Harry Kane'nin attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Tottenham, puanını 45'e yükseltirken, Crystal Palace 34 puanda kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig