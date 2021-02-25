Inter'de corona virüsü şoku! 5 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de, corona virüsü şoku yaşanıyor. Yapılan açıklamada, 4 yönetici ve 1 teknik heyet üyesinin yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de 4 yönetici ve 1 teknik heyet üyesinin yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son testler neticesinde yöneticilerden Alessandro Antonello, Giuseppe Marotta ve Sportif Direktör Piero Ausilio ile kulübün hukuk müşaviri Angelo Capellini'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, teknik heyetten de ismi verilmeyen bir kişinin de testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Pozitif çıkan tüm yöneticilerin, Kovid-19 sağlık protokolünde ön görülen sürece uyacakları ifade edildi.
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