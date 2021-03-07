07 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 0 - 1 Fulham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool evinde yine kayıp!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 27. haftasında , sahasında 'ı konuk etti. Son dönemde üst üste kaybettiği puanlarla zirve yarışından uzaklaşan Liverpool, 'nın 45. dakikada attığı golle Fulham'a 1-0 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ekiplerinden , konuk ettiği 'a 1-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

Ligin 27. hafta karşılaşmasında, son dönemde üst üste kaybettiği puanlarla zirve yarışından uzaklaşan Liverpool, kümede kalma mücadelesi veren Fulham'ı 'nda konuk etti.

Fulham, bir dönem forması da giyen 'nın 45. dakikada attığı golle Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Son şampiyon Liverpool'da milli futbolcu , sakatlığı nedeniyle takımının maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Liverpool, evinde art arda oynadığı 6'ncı maçtan da puan alamadı. 43 puanla 7. sırada yer alan Liverpool, gelecek sezon arenasında mücadele etme şansını da tehlikeye soktu.

Fulham ise puanını 26'ya çıkartarak ligde kalma umudunu sürdürdü.

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