07 Mart 2021, Pazar
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Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle birkaç hafta takımda yer alamayacak
Leicester City forması giyen Cengiz Ünder, son oynanan Brighton maçında kadroda yer almadı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers konuya ilişkin açıklama yaptı. Rodgers, "Cengiz Ünder'in cuma günkü antrenmanda sakatlık yaşadı ve bu yüzden kadroda yoktu" dedi.
Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Cengiz Ünder şoku yaşanıyor. Brighton'u 2-1 yenen ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıkan Leicester'da teknik direktör Brendan Rodgers, Cengiz Ünder hakkında konuştu.
Rodgers, Cengiz Ünder'in cuma günkü antrenmanda sakatlık yaşadığını belirtti. 23 yaşındaki futbolcunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Leicester formasıyla 19 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretmişti. Premier Lig'de istediği süreleri alamayan Cengiz, son 15 maçta 71 dakika forma giymişti.
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