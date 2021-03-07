07 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle birkaç hafta takımda yer alamayacak

Hocası kötü haberi açıkladı! Cengiz Ünder...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

forması giyen , son oynanan maçında kadroda yer almadı. ekibinin teknik direktörü konuya ilişkin açıklama yaptı. Rodgers, "Cengiz Ünder'in cuma günkü antrenmanda sakatlık yaşadı ve bu yüzden kadroda yoktu" dedi.

ekiplerinden 'de şoku yaşanıyor. 'u 2-1 yenen ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıkan 'da teknik direktör , Cengiz Ünder hakkında konuştu.

Rodgers, Cengiz Ünder'in cuma günkü antrenmanda sakatlık yaşadığını belirtti. 23 yaşındaki futbolcunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Leicester formasıyla 19 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretmişti. Premier Lig'de istediği süreleri alamayan Cengiz, son 15 maçta 71 dakika forma giymişti.

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