07 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'in 27. haftasında 'ın formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Fulham maçı 7 Mart Pazar günü saat 17:00'de 'tan canlı yayınlanacak.

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