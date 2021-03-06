Almanya Bundesliga 24. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Bayern Münih ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNiH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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