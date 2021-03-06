06 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

24. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNiH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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