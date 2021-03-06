06 Mart 2021, Cumartesi
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Brighton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Brighton ile Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City'i karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Brighton ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BRIGHTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Brighton - Leicester City maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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