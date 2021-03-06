06 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 27. haftasında ile ve 'in formasını giydiği 'i karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Leicester City maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 23:00'de 'tan canlı yayınlanacak.

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