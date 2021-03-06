Brighton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Brighton ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Leicester City maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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