07 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Osasuna 0-2 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barça Atletico'yu takibini sürdürdü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

'nın 26. haftasında , deplasmanda Osasuna'yı ve 'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'da heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Osasuna ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma konuk ekip Barcelona'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

ekibinin golleri karşılaşmanın 30. dakikasında Jordi ve 83. dakikasında 'dan geldi.

Bu skorla Barcelona puanını 56'ya yükseltirken zirve takibini sürdürdü. Osasuna ise 28 puanda kaldı.

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