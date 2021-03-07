La Liga'nın 26. haftasında Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı Alba ve Moriba'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Osasuna ile Barcelona kozlarını paylaştı. Karşılaşma konuk ekip Barcelona'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Katalan ekibinin golleri karşılaşmanın 30. dakikasında Jordi Alba ve 83. dakikasında Ilaix Moriba'dan geldi.

Bu skorla Barcelona puanını 56'ya yükseltirken zirve takibini sürdürdü. Osasuna ise 28 puanda kaldı.

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