22 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'e para cezası! İşte nedeni...

PSG'ye para cezası!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

ekiplerinden Paris Saint-Germain'e 700 bin Euro para cezası verildi. Fransız kulübüne, Ocak-Haziran 2018 döneminde spor malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle ceza kesildi.

Birinci Futbol Ligi () ekiplerinden Paris Saint-Germain'e (), Ocak-Haziran 2018 döneminde spor malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle 700 bin Euro ceza verildi.

Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumundan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği için PSG'ye 700 bin Euro ceza kesildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise cezaya itiraz edildiği ancak kabul edilmediği bildirildi.

Fransa'da ödemeleri geciktiren kulüp, kurum ve şirketlere 375 bin-2 milyon avro arasında ceza veriliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Premier Lig'de flaş seyirci kararı! Premier Lig'de flaş seyirci kararı!
Sahaya köpek girdi! Başkan tribünden indi ve... Sahaya köpek girdi! Başkan tribünden indi ve...
Real Madrid'den rekor transfer ücreti! Mbappe ve Haaland... Real Madrid'den rekor transfer ücreti! Mbappe ve Haaland...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör