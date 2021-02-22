Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'e para cezası! İşte nedeni...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'e 700 bin Euro para cezası verildi. Fransız kulübüne, Ocak-Haziran 2018 döneminde spor malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle ceza kesildi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'e (PSG), Ocak-Haziran 2018 döneminde spor malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle 700 bin Euro ceza verildi.
Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumundan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği için PSG'ye 700 bin Euro ceza kesildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada ise cezaya itiraz edildiği ancak kabul edilmediği bildirildi.
Fransa'da ödemeleri geciktiren kulüp, kurum ve şirketlere 375 bin-2 milyon avro arasında ceza veriliyor.
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