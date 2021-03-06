06 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg-Leipzig | CANLI

Freiburg-Leipzig | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

 24. haftasında  ile RB  karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi 'dan izleyebilirsiniz.

24. haftasında ile RB karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi 'dan izleyebilirsiniz.

FREIBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

FREIBURG - RB LEIPZIG MAÇI 11'LERİ

Freiburg: Müller, Kübler, , Heintz, , , Santamaria, Höfler, , , Höler.

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Adams, Haidara, Kampl, , Olmo, Nkunku, .

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