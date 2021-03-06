Freiburg-Leipzig | CANLI

Almanya Bundesliga 24. haftasında Freiburg ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi A Spor'dan izleyebilirsiniz.



FREIBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - RB Leipzig maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.

FREIBURG - RB LEIPZIG MAÇI 11'LERİ



Freiburg: Müller, Kübler, Lienhart, Heintz, Günter, Schmid, Santamaria, Höfler, Grifo, Demirovic, Höler.



Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Adams, Haidara, Kampl, Poulsen, Olmo, Nkunku, Sörloth.

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