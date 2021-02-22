Napoli-Atalanta maçında Victor Osimhen bilincini kaybetti!

Serie A'da Napoli'nin Atalanta'ya 4-2 mağlup olduğu karşılaşmada Victor Osimhen korku dolu dakikalar yaşadı. Genç futbolcu kısa bir süre bilincini kaybederken daha sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Serie A'da Napoli, Atalanta deplasmanından 4-2'lik yenilgiyle ayrılırken karşılaşmanın son dakikalarında talihsiz bir olay yaşandı.

Napoli'nin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Cristian Romero ile girdiği ikili mücadelenin ardından başını yere çarptı. Birkaç saniye içinde futbolcular ve sağlık ekibi oyuncunun etrafını sardı. Kısa süreliğine bilincini yitiren genç futbolcu hastaneye kaldırıldı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ