22 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli-Atalanta maçında Victor Osimhen bilincini kaybetti!

Napoli'de Osimhen bilincini kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

'da 'nin 'ya 4-2 mağlup olduğu karşılaşmada korku dolu dakikalar yaşadı. Genç futbolcu kısa bir süre bilincini kaybederken daha sonrasında hastaneye kaldırıldı.

'da , deplasmanından 4-2'lik yenilgiyle ayrılırken karşılaşmanın son dakikalarında talihsiz bir olay yaşandı.

Napoli'nin Nijeryalı yıldızı , ile girdiği ikili mücadelenin ardından başını yere çarptı. Birkaç saniye içinde futbolcular ve sağlık ekibi oyuncunun etrafını sardı. Kısa süreliğine bilincini yitiren genç futbolcu hastaneye kaldırıldı.

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