22 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli - Atalanta maçında Osimhen korkuttu!

Korku dolu anlar! Bilincini kaybetti…
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

İtalya 'da, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas'ın formasını giydiği 'nin yıldız futbolcusu , ile oynanan mücadelede futboseverlere korku dolu anlar yaşattı. Osimhen, başını yere çarptı ve kısa süreliğine bilinci kapandı.

ekiplerinden , zorlu deplasmanından 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Mücadele esnasında futbolseverleri korkutan bir olay yaşandı. Napoli'nin Nijeryalı forveti , Atalantalı ile girdiği ikili mücadelenin ardından başını yere çarptı.

BİLİNÇ KAYBI YAŞADI!

Durumu farkeden futbolcular ve sağlık ekipleri hızlıca Osimhen'in yanına geldi. Kısa süreliğine bilincini yitiren genç futbolcu hastaneye kaldırıldı.

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