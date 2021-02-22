22 Şubat 2021, Pazartesi
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Napoli - Atalanta maçında Osimhen korkuttu!
İtalya Serie A'da, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas'ın formasını giydiği Napoli'nin yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Atalanta ile oynanan mücadelede futboseverlere korku dolu anlar yaşattı. Osimhen, başını yere çarptı ve kısa süreliğine bilinci kapandı.
Serie A ekiplerinden Napoli, zorlu Atalanta deplasmanından 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Mücadele esnasında futbolseverleri korkutan bir olay yaşandı. Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Atalantalı Romero ile girdiği ikili mücadelenin ardından başını yere çarptı.
BİLİNÇ KAYBI YAŞADI!
Durumu farkeden futbolcular ve sağlık ekipleri hızlıca Osimhen'in yanına geldi. Kısa süreliğine bilincini yitiren genç futbolcu hastaneye kaldırıldı.
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