07 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton 1-2 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Çağlar'lı Leicester son dakikalarda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

İngiltere 'in 27. haftasında milli futbolcular ve 'nün formasını giydiği City, deplasmanda 'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 27. haftasında ile City, 'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 62. dakikada ve 87. dakikada 'in golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Ev sahibi takımın golünü ise 10. dakikada kaydetti.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA OYNADI, CENGİZ KADROYA ALINMADI

Leicester forması giyen milli futbolculardan ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken, kadroda yer almadı.

bu sonuçla puanını 53'e çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Brighton ise 26 puanla 16. sırada yer aldı.

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