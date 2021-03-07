İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Brighton'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Premier Lig'in 27. haftasında Brighton ile Leicester City, The American Express Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 62. dakikada Kelechi Iheanacho ve 87. dakikada Daniel Amartey'in golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Ev sahibi takımın golünü ise 10. dakikada Adam Lallana kaydetti.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA OYNADI, CENGİZ KADROYA ALINMADI

Leicester forması giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Leicester City bu sonuçla puanını 53'e çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Brighton ise 26 puanla 16. sırada yer aldı.

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