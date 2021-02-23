UEFA Ibrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı
UEFA, Milan'ın İsveçli futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'in Kızılyıldız maçında ırkçı söyleme maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18 Şubat'ta Kızılyıldız-Milan arasında oynanan Avrupa Ligi son 32 turu maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.
Soruşturmada elde edilecek bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
Rajko Mitic Stadı'nda oynanan Kızılyıldız-Milan maçında locada oturan bazı Sırp taraftarlar, Bosna Hersek asıllı Ibrahimovic'e küfür ve hakaret etmişti.
Bölge medyasında paylaşılan bir görüntüde, Ibrahimovic'e yedeklerle birlikte tribünde oturduğu sırada arkasından bazı taraftarların, Boşnakları aşağılamak için ırkçı ifadeler kullandıkları duyulmuştu.
39 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren karşılaşmada görev almamıştı.
Malmö doğumlu Ibrahimovic'in babası Şefik Ibrahimovic'in 1970'li yıllarda Bosna Hersek'ten İsveç'e göç ettiği biliniyor.
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