23 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Ibrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı

Ibrahimovic'e yönelik ırkçı söylem iddiasına soruşturma
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

, 'ın İsveçli futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'in maçında ırkçı söyleme maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

'dan yapılan açıklamaya göre, 'ın başkenti 'da 18 Şubat'ta - arasında oynanan maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.

Soruşturmada elde edilecek bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

'nda oynanan Kızılyıldız-Milan maçında locada oturan bazı Sırp taraftarlar, asıllı Ibrahimovic'e küfür ve hakaret etmişti.

Bölge medyasında paylaşılan bir görüntüde, Ibrahimovic'e yedeklerle birlikte tribünde oturduğu sırada arkasından bazı taraftarların, Boşnakları aşağılamak için ırkçı ifadeler kullandıkları duyulmuştu.

39 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren karşılaşmada görev almamıştı.

doğumlu Ibrahimovic'in babası 'in 1970'li yıllarda Bosna Hersek'ten 'e göç ettiği biliniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Leeds United - Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Leeds United - Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Porto antrenmanında kalp krizi şoku! Porto antrenmanında kalp krizi şoku!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör