05 Mart 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Valencia - Villarreal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

'nın 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Valencia - Villarreal maçı 5 Mart Cuma günü 23:00'te 'ta canlı yayınlanacak.

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