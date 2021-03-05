İspanya La Liga'nın 26. haftasında Valencia ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Valencia - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Valencia ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Valencia - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Valencia - Villarreal maçı 5 Mart Cuma günü 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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