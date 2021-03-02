02 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Juventus - Spezia maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

İtalya Serie A'nın 25. haftasında 'ın formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Spezia maçı 2 Mart Salı günü saat 22:45'te 'de canlı yayınlanacak.

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