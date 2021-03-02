İtalya Serie A'nın 25. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Spezia karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Juventus ile Spezia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Spezia maçı 2 Mart Salı günü saat 22:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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