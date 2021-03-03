Burnley - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Burnley ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - LEICESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Leicester City maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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