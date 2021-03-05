05 Mart 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Parma 1-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter Parma'yı Sanchez'le devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.03.2021

'nın 25. haftasında Inter, deplasmanda 'yı 'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

'daki 'ndaki müsabakada şampiyonluğun güçlü adaylarından Inter, kümede kalma mücadelesi veren Parma'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da birbirlerinin kalesinde pozisyonlar yakalasa da devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarının 54. dakikasında Şilili futbolcu , konuk ekibi maçta 1-0 öne geçirdi. , 62. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Ev sahibi Parma ise 71. dakikada ile farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Parma'yı deplasmanda 2-1 yenerek, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Mavi-siyahlıların yenilmezlik serisi de 9 maça çıktı.

Liderliğini sürdüren Inter, bugünkü galibiyetle puanını 59'a yükseltti. Mavi-siyahlılar, bu hafta puan kaybeden en yakın takipçisi 'la arasındaki puan farkını da 6'ya çıkarttı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Küme düşme hattındaki Parma ise ligde bu sezon 14'üncü yenilgisini Inter karşısında aldı. Parma, puan tablosunda 15 puanla 19. sırada yer alıyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona'nın rakibi A. Bilbao! Barcelona'nın rakibi A. Bilbao!
Parma - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Parma - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool - Leipzig maçının oynanacağı yer belli oldu! Liverpool - Leipzig maçının oynanacağı yer belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ