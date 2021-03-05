05 Mart 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Fulham - Tottenham: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham deplasmanda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

'in 29. haftasında Tottenham, deplasmanda 'ı Tosin Adarabioyo'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere 'in 27. haftasında ile Tottenham kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip Tottenham 1-0 galip tamamladı.

Tottenham'a üç puanı getiren golü 19. dakikada Tosin Adarabioyo (kendi kalesine) kaydetti.

8'inci sırada yer alan 'nun ekibi bu sonuçla puanını 42'ye yükseltirken, 18'inci basamaktaki Fulham ise 23 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona'nın rakibi A. Bilbao! Barcelona'nın rakibi A. Bilbao!
Parma - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Parma - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool - Leipzig maçının oynanacağı yer belli oldu! Liverpool - Leipzig maçının oynanacağı yer belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ