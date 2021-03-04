İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Liverpool ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Chelsea maçı 4 Mart Perşembe günü saat 23:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ