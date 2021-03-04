04 Mart 2021, Perşembe

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Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 29. haftasında 'ın formasını giydiği ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Chelsea maçı 4 Mart Perşembe günü saat 23:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, , Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, ; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner

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