01 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Villareal 0-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atletico Madrid'den kritik galibiyet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

'nın 25. haftasında deplasmanda 'i ve 'in golleri ile 2-0 mağlup etti.

'nın 25. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. 'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-0 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 25. dakikada kendi kalesini bulan ile 69. dakikada 'ten geldi.

Bu sonuçla 2 maçlık kötü seriyi noktalayan lider Atletico Madrid, puanını 58 yaptı ve 1 maçı fazla olan ile arasındaki puan farkını tekrar 5'e yükseltti. 7 maçtır kazanamayan Villarreal ise 37 puanla 7. sırada kaldı.

Öte yandan defansif anlayışı ile öne çıkan Atletico Madrid, 7 maç sonra gol yemedi ve da maçta yaptığı 6 kurtarış ile yıldızlaştı.

'nın 26. haftasında Atletico Madrid evinde ile dev derbide karşılaşacakken, Villarreal ise deplasmanına gidecek.

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