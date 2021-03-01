Villareal 0-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Villareal'i Alfonso Pedraza ve Joao Felix'in golleri ile 2-0 mağlup etti.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 25. dakikada kendi kalesini bulan Alfonso Pedraza ile 69. dakikada Joao Felix'ten geldi.
Bu sonuçla 2 maçlık kötü seriyi noktalayan lider Atletico Madrid, puanını 58 yaptı ve 1 maçı fazla olan Barcelona ile arasındaki puan farkını tekrar 5'e yükseltti. 7 maçtır kazanamayan Villarreal ise 37 puanla 7. sırada kaldı.
Öte yandan defansif anlayışı ile öne çıkan Atletico Madrid, 7 maç sonra gol yemedi ve Oblak da maçta yaptığı 6 kurtarış ile yıldızlaştı.
La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid evinde Real Madrid ile dev derbide karşılaşacakken, Villarreal ise Valencia deplasmanına gidecek.
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