01 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu tutuklandı!

Barcelona'da şok gelişme: Evinde tutuklandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

Son dakika... 'da gündem 'nın eski başkanlarından ! ekibinde uzun yıllar görev yapan Bartomeu, 'Barçagate' operasyonu kapsamında polis tarafından evinde tutuklandı.

devi 'nın eski başkanlarından , evinde polis tarafından tutuklandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre polis, 'Barçagate' adı altında bir operasyon gerçekleştirdi. Bartomeu ile birlikte kulübün eski genel müdürü ve hukuk sorumlusu 'in de tutuklandığı bildirildi.

Bartomeu; , , ve gibi ünlü isimleri sahte sosyal medya hesapları kullanarak itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor.

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