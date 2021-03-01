Son dakika... İspanya'da gündem Barcelona'nın eski başkanlarından Josep Maria Bartomeu! Katalan ekibinde uzun yıllar görev yapan Bartomeu, 'Barçagate' operasyonu kapsamında polis tarafından evinde tutuklandı.

İspanyol devi Barcelona'nın eski başkanlarından Josep Maria Bartomeu, evinde polis tarafından tutuklandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre polis, 'Barçagate' adı altında bir operasyon gerçekleştirdi. Bartomeu ile birlikte kulübün eski genel müdürü Oscar Grau ve hukuk sorumlusu Roman Gomez'in de tutuklandığı bildirildi.

Bartomeu; Puyol, Messi, Pique ve Xavi gibi ünlü isimleri sahte sosyal medya hesapları kullanarak itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor.

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